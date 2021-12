Gestern hat es eine große Demonstration in Graz gegeben. Anlass für die Demonstration ist die ab Februar 2022 geplante Impf-Pflicht. Auch in anderen österreichischen Städten wurde am Wochen-Ende demonstriert.

Am Karmeliterplatz fand die Schlusskundgebung statt © KLZ/Nadja Fuchs

Am 3. Advents-Sonntag hat es eine große Demonstration gegen die ab Februar 2022 geplante Impf-Pflicht gegeben. Die Polizei in Graz schätzt, dass dabei rund 17.000 Menschen dabei waren. Es ist die 2. große Demonstration dieser Art innerhalb von 2 Wochen. Zuletzt hatten am 27. November knapp über 25.000 Menschen in Graz gegen die geplante Impf-Pflicht demonstriert.

Zwischenfälle

Bei der gestrigen Demonstration wurden die Abstands-Regeln und die Masken-Pflicht sehr oft nicht eingehalten. Es kam vereinzelt auch zu anderen Zwischenfällen. Insgesamt gab es 6 Festnahmen, 105 Verwaltungs-Anzeigen wegen Missachtung der Masken-Pflicht und 7 Anzeigen wegen Anstands-Verletzung.

Demonstrationen auch in anderen Städten

Am vergangenen Wochen-Ende kam es in vielen Städten Österreichs zu Demonstrationen gegen die Impf-Pflicht. Die mit Abstand größte Demonstration fand am Samstag in Wien statt. Dabei sollen rund 44.000 Menschen teilgenommen haben. Es gab zahlreiche Zwischenfälle. Links zum Thema Hier geht es zur Original-Geschichte