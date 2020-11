Facebook

© Juergen Fuchs

In den österreichischen Hotels dürfen momentan keine Touristen übernachten. Nur wenn man wegen der Arbeit in eine andere Stadt fahren muss, darf man in einem Hotel übernachten. Viele Hotels haben deswegen geschlossen.

Kreative Angebote

Es gibt einige Hotels, die sich eine ungewöhnliche Lösung ausgedacht haben: Sie vermieten Hotelzimmer, in denen die Menschen arbeiten können. Das betrifft vor allem Menschen, die nicht in ihren Büros arbeiten können. Sie können dann statt aus dem Homeoffice aus dem Hotelzimmer arbeiten. Dort finden sie vielleicht mehr Ruhe als zuhause.

Unterschiedliche Mietdauer

Möglich ist dies zum Beispiel im Hotel Gollner in Graz. Dort kostet ein Zimmer 34 Euro für einen halben Tag. Wenn man ein Zimmer für eine ganze Woche oder einen Monat bucht, gibt es Vergünstigungen. Das Einchecken ist kontaktlos, damit das Ansteckungsrisiko gering ist.

Alternativen zum Home-Office sind gefragt

Die Nachfrage nach solchen Angeboten war auch schon vor dem Lockdown vorhanden. Daher wird ab Dezember auch das Hotel Schlossberg diese Art der Zimmervermietung anbieten. Auch das Hotel Amedia mit seinen Standorten am Flughafen Graz und in der Stadt und Harry’s Home in Hart bei Graz bieten ähnliche Angebote an.

