Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Am heutigen Donnerstag wird wieder über die Farben der Corona-Ampel gesprochen. Seit letzter Woche sind fast alle Bezirke in der Steiermark rot eingefärbt. Nur noch Murau ist gelb. Aber auch dort steigen die Zahlen der Ansteckungen. Deswegen könnte es sein, dass Murau heute auch auf Rot umgestellt wird.



Man merkt aber nicht nur an der Corona-Ampel, wie angespannt die Lage ist. Immer mehr Betten in Krankenhäusern werden von Corona-Kranken belegt.

Das hat zum 2. Lockdown geführt. Insgesamt sind 488 Betten auf den Normal- und Intensiv-Stationen in der Steiermark für Corona-Kranke gedacht. Momentan sind 405 dieser Betten belegt. So war der Stand am 4. November um 12 Uhr.

Nicht jedes freie Bett geeignet

So viele Betten sind, laut der Steiermärkischen Krankenanstalten-Gesellschaft (Kages), noch frei. Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungs-Sicherheit (Ages) gibt aber eine sehr viel höhere Zahl an freien Betten in der Steiermark an.



Das liegt daran, weil die Ages jedes freie Bett in steirischen Krankenhäusern mitzählt. Also auch die Betten, die nicht für Corona-Kranke reserviert sind oder auch gar nicht geeignet wären.

Betten-Anzahl soll erhöht werden

Weil schon so viele Betten belegt sind, sucht die Kages nach einer Lösung. Man geht davon aus, dass noch mehr Betten für Corona-Kranke gebraucht werden.

Die Zahl der Betten für Corona-Kranke in der Steiermark soll auf 1.000 erhöht werden. Es werden momentan keine neuen Operations-Termine vergeben, wenn diese Patienten danach eine Intensiv-Betreuung bräuchten.

Zahl der Corona-Kranken steigt

Momentan steigt die Zahl der Ansteckungen vor allem auf dem Land. Ein Grund dafür sind Familien- und Vereins-Treffen in den letzten Wochen. Weitere Gründe sind Party-Touristen aus Salzburg, Fahr-Gemeinschaften und Pendler. Die Corona-Zahlen steigen auch in den Heimen und in den Schulen.

Links zum Thema Hier geht es zur Original-Geschichte