Verkehrs-Ministerin Leonore Gewessler © APA

Verkehrs-Ministerin Leonore Gewessler hat schon vor einem Monat gesagt, dass Raser strenger bestraft werden sollen. Dazu soll gehören, dass der Führerschein länger abgenommen oder das Auto beschlagnahmt wird. „Aktuell fehlt uns bei Rasern schlicht die Handhabe.“

Strengere Strafen in der Schweiz

Leonore Gewessler will sich dabei die Schweiz als Vorbild nehmen. Dort gibt es schon seit 2012 strengere Strafen für Raser:

Wenn man in einem Ortsgebiet 80 km/h fährt statt wie vorgeschrieben 50 km/h, wird einem der Führerschein für 3 Monate weggenommen. Wenn man das öfter macht, sind es sogar 6 Monate.

Wenn man 110 km/h in einem Ortsgebiet fährt, wird einem der Führerschein für 2 Jahre abgenommen. Und man kann eine Freiheits-Strafe von bis zu 4 Jahren bekommen.

Die Schweiz überlegt, ob die Richter auch mildere Strafen vergeben sollen dürfen. Allerdings haben die strengeren Strafen auf eine Wirkung. Es gibt pro Jahr 20 weniger Verkehrs-Tote durch Raserei.

„Raser sollen Strafen spüren“

Leonore Gewessler will aber nicht so weit gehen, dass es Haft-Strafen für Raser gibt. „Wir wollen die Strafen so gestalten, dass sie Raser spüren.“ Die Strafen für Raser sollen aber fast verdoppelt werden. So müsste man 5.000 Euro Strafe zahlen.

Außerdem wird der Führerschein für 4 Wochen abgenommen. Wenn man immer wieder zu schnell fährt, kann es so weit kommen, dass das Auto beschlagnahmt wird.



Leonore Gewessler will bis Ende des Jahres das neue Maßnahmen-Paket haben.

