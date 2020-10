Facebook

Letzte Nacht staunten in der Stadt Salzburg einige Fußgänger über einen ungewöhnlichen Besucher. Der Hirsch „Maxl“ war am Salzach-Kai unterwegs. Der Salzach-Kai befindet sich im Salzburger Stadtteil Lehen. Mitten in der Stadt suchte der Hirsch anscheinend nach einer Freundin.

Lange Reise

4 Tage lang war der Hirsch unterwegs gewesen. Am Sonntag war „Maxl“ aus seinem Gehege in Ostermiething verschwunden. Ostermiething befindet sich im Bezirk Braunau in Oberösterreich.



Seine Reise führte ihn durch Bayern, bis er schließlich in Salzburg ankam. Dort haben dann einige Fußgänger die Polizei benachrichtigt. Kurz nach Mitternacht versuchte die Polizei den Hirsch in der Innenstadt zu fangen. Jedoch ohne Erfolg. Der Hirsch flüchtete in Richtung Lehener Brücke.

Besitzer betäubt „Maxl“

Der Besitzer des Hirsches half den Polizisten, den Hirsch zu fangen. Mit 2 Betäubungs-Pfeilen konnte er „Maxl“ letztendlich zum Schlafen bringen. Die Polizisten und der Besitzer konnten „Maxl“ gemeinsam auf einen Anhänger heben.

Verletzt wurde niemand. Der Hirsch wurde wieder nach Hause in sein Gehege gebracht. Dort warteten seine Weibchen auf ihn.

