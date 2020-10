Facebook

Wegen der Corona-Krise gibt es in der Steiermark viel mehr Menschen, die in Not sind. Oft reicht das Geld nur knapp zum Überleben. Wegen der Corona-Krise haben viele Menschen ihre Arbeit verloren. Die Arbeitslosigkeit wird auch 2021 noch ein großes Thema in der Steiermark sein.

Kinder stark betroffen

Laut Volkshilfe Steiermark habe sich die Zahl der Menschen, die um Hilfsgelder ansuchen seit März um ein Drittel erhöht. Es wurden seither schon 1.400 Anträge gestellt. Vor allem für Kinder ist die Situation schwierig. „Wenn die Eltern wenig Geld haben und mit Armut kämpfen, bleibt auch weniger für die Kinder", sagt die Präsidentin der Volkshilfe Steiermark.

Oft reicht es doch nicht aus

Seit März hat die Caritas jede Woche bis zu 7 Tonnen Lebensmittel in der ganzen Steiermark verteilt. Die Caritas glaubt, dass in der kalten Jahreszeit noch mehr Menschen Hilfe brauchen werden.

Es gibt zwar Unterstützungen vom Land Steiermark und dem Bund, aber das reicht oft nicht bis zum Ende des Jahres. Dieses Jahr könnten Menschen von Armut betroffen sein, die sonst keine Unterstützung bräuchten. Dazu gehören zum Beispiel Mindest-Pensionistinnen.

Spenden-Sammeln ist schwierig

Es ist dieses Jahr für Hilfs-Organisationen schwieriger, Spenden für Menschen zu sammeln. Wegen Corona kann beispielsweise in der Kirche nur wenig Geld gesammelt werden. Und auch jene Aktion im Frühjahr, bei der Spenden-Sammler von Tür zu Tür gehen und um Spenden bitten, musste dieses Jahr ausfallen.

