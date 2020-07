In Österreich steigt momentan die Zahl der Menschen, die sich mit dem Corona-Virus infizieren. Weltweit ist die Lage ähnlich wie in Österreich. Forscher warnen, dass jetzt wieder mehr Corona-Infektionen geben könnte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/INGRID KORNBERGER

Momentan stecken sich wieder mehr Menschen mit dem Corona-Virus an. In einigen Gebieten in Österreich gibt es seit ein paar Tagen Anzeichen dafür.

Ampel-System für Corona-Fälle

Wissenschafter in einem Zentrum namens Complexity Science Hub (CSH) Vienna haben jetzt ein System entwickelt, mit dem sie die Corona-Fälle überwachen. Die Forscher haben eine Ampel entwickelt. Regionen, in denen es keine oder nur sehr wenige Corona-Fälle gibt, sind „grün“.

Wenn es irgendwo wieder mehr Corona-Fälle gibt, ändert sich die Farbe auf „gelb“ oder sogar auf „rot“. Wenn ein Gebiet „rot“ ist, dann ist es gefährlich.

Mehr Fälle in Österreich



In Wien gibt es zum Beispiel auch ein paar Stadt-Bezirke, in denen wieder mehr Menschen krank geworden sind. Dort ist die Ampel jetzt wieder auf „gelb“.

Auch in Linz gibt es wieder mehr Fälle von Corona. Vor zwei Wochen hat es noch 5 Corona-Infektionen in Linz gegeben, jetzt sind es wieder fast 40. Auch in Wels, St. Pölten oder Neunkirchen ist die Zahl der Corona-Fälle wieder gestiegen.

Reisen ins Ausland

Andere Forscher warnen jetzt vor Reisen ins Ausland. Johannes Sorger und Wolfgang Knecht haben sich die Internet-Seite der John Hopkins-Universität angesehen. Dort werden alle Fälle von Corona auf der Welt gesammelt.

Mehr Corona-Fälle im Ausland

Die Forscher sagen, dass es in einigen Ländern wieder mehr Corona-Fälle gibt. Die USA und Schweden sind beispielsweise momentan auf „rot“, weil es zu viele Corona-Fälle gibt. Man sollte auf keinen Fall dorthin fahren.



Aber auch in Europa gibt es wieder mehr Fälle, zum Beispiel in Kroatien, Slowenien, Tschechien oder der Schweiz.

Länder, die „grün“ sind, können ohne Probleme bereist werden. Es könnte aber sein, dass sich viele Länder in Europa bald auf „gelb“ ändern.

Information vor der Reise