Am 6. Juli beginnt das Bodypainting Festival in Klagenfurt. Es wird zwar heuer sehr viel kleiner sein als sonst, aber trotz Corona-Krise kann das bunte Fest stattfinden. In seiner großen Form wird es das Festival erst 2021 wieder geben.

Im Juli gibt es ein kleines Bodypainting Festival in Klagenfurt © Weichselbraun Helmuth

Das World Bodypainting Festival hätte auch heuer wieder in der Klagenfurter Innenstadt stattfinden sollen. Es musste aber wegen des Corona-Virus abgesagt werden.



Bodypainting ist Englisch und heißt übersetzt Körperbemalung. Es ist eine Kunstform. Dabei malen die Künstler Menschen mit bunten Farben am ganzen Körper an. Die Bemalung hält einige Stunden, ist allerdings nicht dauerhaft wie eine Tätowierung.



Nach der Absage steht nun aber fest: Das Festival kommt doch nach Klagenfurt, allerdings in verkleinerter Form. Es wird Kunst unter freiem Himmel und eine Ausstellung geben. Auch ein Online-Wettbewerb ist geplant.

Viel Programm in Klagenfurt

Täglich können Besucher von 6. bis 9. Juli 2020 an Plätzen und in Innenhöfen in Klagenfurt sehen, was internationale Bodypainting-Künstler geschaffen haben.

Von 8. Juli bis 6. September 2020 stellt die italienischen Künstlerin Elena Tagiliapietra in der Stadtgalerie Klagenfurt aus.

Und am Freitag, dem 10. Juli, werden Bodypainter für "lebende Schaufensterpuppen" in ausgewählten Klagenfurter Betrieben sorgen.



Heuer wird es auch einen Online-Bodypainting-Wettbewerb geben. Dabei werden drei Weltmeister-Titel vergeben. Informationen und Programmdetails gibt es im Internet auf 2020.bodypainting-festival.com.

Nächstes Jahr gibt es das große Fest wieder

Das nächste große World Bodypainting Festival wird erst wieder von 22. bis 24. Juli 2021 stattfinden. Dann gibt es auch wieder die Weltmeisterschaft von Künstlern aus mehr als 50 Ländern, ein Rahmenprogramm und Konzerte in Klagenfurt.