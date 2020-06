Facebook

© Wiltrud - stock.adobe.com (Picasa)

Ende April wurden in der West-Steiermark elf Schafe von Wölfen angegriffen und getötet, etwa zwei oder drei Tage davor drei Schafe in Spielberg (Ober-Steiermark) und zwei Schafe in Gaishorn (Ober-Steiermark) vor 14 Tagen. Man sagt auch, dass ein Wolf „ein Tier reisst“. Die getöteten Tiere sind untersucht worden. Es hat sich gezeigt, dass es ganz sicher Wölfe waren.

Es kann auch sein, dass ein Kalb am Montag im Gebiet zwischen Gaishorn und Treglwang (Ober-Steiermark) von einem Wolf angegriffen worden ist. Die Bauern machen sich jetzt Sorgen, weil die Tiere für sie wichtig sind. Die Bauern verdienen mit den Tieren ihr Geld. Sie verkaufen die Produkte ihrer Tiere und zahlen so ihre Rechnungen. Wenn sie keine Tiere haben, können sie aber auch nichts verdienen.

Dass es wieder Wölfe gibt, ist eigentlich gut. Denn der Wolf ist ein bedrohtes Tier. Der Mensch hat sehr viele Wölfe umgebracht und zwar so viele, dass es schon sehr wenige gibt. Weil es so wenige Wölfe gibt, ist die Tierart in der ganzen Europäischen Union (EU) geschützt. Wenn man sie trotzdem jagt, bekommt man eine hohe Strafe. In ganz Österreich gibt es zurzeit 30 bis 35 Wölfe. Wenn ein Wolf Tiere reisst, dann bekommt er von der Behörde des Bundeslandes Geld dafür. Bei einem Schaf bekommt ein Bauer zwischen 130 bis 627 Euro, bei einem Kalb zwischen 800 bis 1000 Euro. Pro Jahr kommt es ungefähr zu 30 Fällen, bei denen Wölfe andere Tiere reissen. In ganz Österreich gibt es ungefähr 103 Fälle im Jahr.

Es gibt aber auch Personen, die Wölfe gerne wieder jagen würden. Sie glauben, dass der Wolf für die Tiere und die Menschen sehr gefährlich ist. Man soll sie deswegen in einigen Gebieten jagen können.

Andere Menschen sagen aber, dass der Wolf überhaupt nicht gefährlich für den Menschen ist. Sie sind der Meinung, dass der Wolf ein sehr scheues Tier ist und sich vor dem Menschen versteckt.

Die Bauern überlegen jetzt, wie sie ihre Tiere schützen können, es gibt mehrere Ideen. Eine Möglichkeit ist ein Zaun. Dieser Zaun muss so sein, dass der Wolf nicht drüberspringen kann oder darunter durchgeht. Weil auch viele Menschen und andere Tiere auf den Almen unterwegs sind, muss man gut überlegen, wie die Zäune gebaut werden. Eine andere Möglichkeit sind Hunde, die die Tiere beschützen. Wenn die Hunde aber frei herumlaufen, kann es wieder zu Problemen mit Menschen kommen. In der Schweiz gibt es 250 Hunde, die andere Tiere auf der Weide selber überwachen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass die Tiere ein Halsband bekommen und so die Bauern besser sehen können, ob ihre Tiere in Gefahr sind.

