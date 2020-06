Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus sind die beiden Politiker, die in einem Video vor einem Jahr gefilmt worden sind, wo sie verbotene Sachen besprochen haben. Das Video ist heute als „Ibiza-Video“ bekannt und hat die Politik in Österreich verändert.

Strache musste am Donnerstag erstmals aussagen © APA/HELMUT FOHRINGER

Im Jahr 2017 waren der Politiker Heinz-Christian Strache (FPÖ) und der Wiener Politiker Johann Gudenos (ebenfalls FPÖ) auf einer Villa in Ibiza (Spanien) und haben sich mit einer Frau aus Russland getroffen und über Dinge gesprochen, die verboten sind für Politiker. Sie haben zum Beispiel darüber gesprochen, dass bestimmte Firmen einen Vorteil haben, wenn sie ihnen Geld bezahlen. Das Treffen in Ibiza war aber eine Falle: Die beiden Politiker sind gefilmt worden, während sie über diese verbotenen Sachen gesprochen haben. Es hat ein Abendessen gegeben und es ist viel Alkohol getrunken worden.

Das Video ist dann erst 2019 gezeigt worden. Das „Ibiza-Video“ hat vor einem Jahr Österreich verändert. Heinz-Christian Strache war im Jahr 2019 Vize-Kanzler von Österreich und Johann Gudenus hatte eine wichtige Rolle bei der FPÖ. Beide mussten nach dem Video bei der FPÖ aufhören. Heinz-Christian Strache ist von der FPÖ ausgeschlossen worden, er hat jetzt eine eigene Partei gegründet. Mit dieser Partei möchte er an der Wahl in Wien im Herbst teilnehmen. Seine Partei heißt „Team HC Strache – Allianz für Österreich“. Johann Gudenus hat mit der Politik aufgehört, er ist jetzt kein Politiker mehr. Nach dem Video hat Österreich für eine kurze Zeit keine gewählte Regierung gehabt. Im September 2019 hat es dann wieder Wahlen gegeben. Die ÖVP mit Sebastian Kurz hat die meisten Stimmen bekommen. In Österreich gibt es seit Anfang Januar eine gemeinsame Regierung der ÖVP mit der Partei „Die Grünen“.

Verdacht auf Korruption im Video

Weil das „Ibiza-Video“ so wichtig ist und weil dort verbotene Dinge besprochen worden sind, werden mehrere Menschen vom österreichischen Parlament befragt. Die Befragung im Parlament nennt man Untersuchungs-Ausschuss. Es kann sein, dass Strache und Gudenus der Russin versprochen haben, dass Gesetze geändert werden, wenn sie Geld dafür bezahlt. Das ist verboten und heißt Korruption. Sie haben auch Firmen etwas verspochen, was sie nicht machen dürfen. Im Parlament sitzen die Politiker und bestimmen die Gesetze, die in Österreich gelten. Die Politiker möchten genau wissen, was Strache und Gudenus machen wollten. Aus diesem Grund sind Strache und Gudenus gestern ins Parlament gekommen und haben Fragen beantwortet.

Heinz-Christian Strache hat gestern wenig davon erzählt, über das er im Video gesprochen hat. Vor allem hat er sein Recht genutzt, die Aussage zu verweigern. Das kann er machen, weil es momentan mehrere Verfahren gegen ihn gibt. Heinz-Christian Strache hat mehrfach erwähnt, dass er der Russin immer gesagt, dass er nichts Verbotenes machen will. Er glaubt, dass es Menschen gibt, die ihm Schlechtes antun wollen. Er sei eigentlich unschuldig. Die Zusammenschnitte im Video seien "völlig aus dem Kontext gerissen", sagt Strache. Er will erst dann mehr sagen, wenn das ganze Video zu sehen ist. Die Polizei hat auch das Handy von Heinz-Christian Strache beschlagnahmt und dabei viele Informationen gefunden. Strache streitet ab, dass er anderen Politikern und Firmen etwas versprochen hat.

Auch Gudenus wurde befragt

Johann Gudenus hat gestern ebenfalls wenig zu den Fragen im Parlament gesagt. Er sagt auch, dass er unschuldig ist und er und die FPÖ nichts Verbotenes gemacht hat. Ein Politiker der SPÖ hat ihm das nicht geglaubt. Johann Gudenus ist sehr wütend geworden: „Es ist mir relativ schnurzegal, was Sie glauben oder nicht“.

Eine der wenigen Personen, die das „Ibiza-Video“ schon ganz gesehen haben, ist Florian Klenk. Er ist der Chef-Redakteur der Wiener Zeitung „Falter“. Der Falter hat zusammen mit der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel das „Ibiza-Video“ gezeigt. Florian Klenk kennt das ganze Video und hat jetzt einiges davon erzählt im Parlament gestern. Florian Klenk sagt, dass das „Ibiza-Video“ sehr lang ist. Es dauert mehr als sieben Stunden. Florian Klenk sagt, dass das Video aus drei Teilen besteht. Zuerst lernen Strache und Gudenus die Frau kennen, dann essen sie gemeinsam und zuletzt sitzen sie in einem Raum, trinken Alkohol und sprechen über Politik. Alle haben ihre Handy vorher weggelegt. Ab dem Zeitpunkt sprechen sie über verbotene Dinge. Klenk sagt, dass die verbotenen Dinge von Strache und Gudenus angeboten wurden.

Nehammer und Zadic im Zeugenstand

Die Aussagen von Strache, Gudenus und Klenk sind nur die ersten Aussagen. Es wird noch viele weitere Termine im Untersuchungs-Ausschuss geben. Heute hätten die Milliardärin Heidi Horten, der Chef der Waffen-Firma Gaston Glock und Novomatic-Besitzer Johann Graf ihre Aussage machen sollen. Sie haben abgesagt, weil sie Angst wegen des Corona-Virus haben. Aus diesem Grund sind heute als Ersatz der Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Justiz-Ministerin Alma Zadić (Grüne) eingeladen worden. Karl Nehammer ist gefragt worden, warum die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WkstA) das Ibiza-Video noch immer nicht von der Polizei bekommen hat. Eigentlich hätte sie das Video schon viel früher bekommen sollen. Der Innenminister ist der oberste Polizist in Österreich, er ist sozusagen der Chef der Polizei. Karl Nehammer soll der Chefin der Gericht in Österreich, Alma Zadić nichts vom Video erzählt haben.

Bis Anfang Dezember sind 25 Termine geplant. Von Mitte Juli bis Anfang September wird es aber eine Sommer-Pause geben.