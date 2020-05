Facebook

© APA/ROLAND SCHLAGER

Fast überall in Österreich gibt es immer weniger Menschen, die am Corona-Virus erkranken. Bundeskanzler Sebastian Kurz überlegt daher die Verhaltens-Regeln einfacher zu machen. Er meint, dass es in Zukunft weniger Regeln geben soll. Die Menschen sollen sich selber überlegen, was sie machen können und was nicht.



Bundeskanzler Sebastian Kurz wird sich mit dem Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und dem Innenminister Karl Nehammer überlegen, wie die Regeln genau sein werden.

Es kann sein, dass es bald weniger und klarere Regeln gibt. Möglich ist auch, dass die einzelnen Bundesländer (also Steiermark, Kärnten, Oberösterreich und die anderen) mehr selbst entscheiden können. Und dass sie ihre Regeln an die jeweilige Corona-Situation im Bundesland anpassen. Das heißt, dass es strengere Regeln geben soll, wenn mehr Corona-Fälle in einem Bundesland sind. Und lockere Regeln, wenn es weniger Corona-Fälle gibt.

Für die neuen Regeln wird die Regierung sich gut mit den Landeshauptmännern unterhalten. Der Landeshauptmann ist der politische Chef eines Bundeslandes.