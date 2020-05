Facebook

Durch die Corona-Krise haben sehr viele Menschen ihre Arbeit verloren. Mitte April hatten die meisten Menschen in Österreich keine Arbeit. Zu diesem Zeitpunkt gab es in Österreich 588.000 Arbeitslose.

Seither hat sich die Lage etwas verbessert. Es gibt um rund 65.000 Arbeitslose weniger.



In der Gastronomie finden seit den Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen wieder mehr Menschen Arbeit. Innerhalb einer Woche gab es in der Gastronomie, also zum Beispiel in den Restaurants, um 5000 weniger Arbeitslose.

Regeln sollen einfacher werden

Arbeitsministerin Christine Aschbacher und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck haben die weiteren Ziele bekannt gegeben: Die Corona-Kurzarbeit wird verlängert, aber die Regeln für die Kurzarbeit werden sich etwas ändern. Es soll bald einfacher werden, Kurzarbeit zu beantragen. Die Firmen sollen das Geld schneller erhalten. Man kann die Kurzarbeit über das Internet beantragen. Dazu braucht man ein elektronisches Konto beim Arbeitsmarktservice (AMS).



Derzeit ist fast jeder dritte Österreicher, der unselbstständig erwerbstätig ist, zur Kurzarbeit angemeldet. Unselbstständig Erwerbstätige sind Menschen, die in einer Firma oder für eine Firma arbeiten.



Viele Firmen haben bereits Geld von der Regierung bekommen. Bis gestern Abend wurden 447 Millionen Euro ausbezahlt. Es soll aber noch mehr Geld ausbezahlt werden, viele Firmen warten noch auf Geld. Aktuell sind in Österreich 109.300 Anträge auf Kurzarbeit bewilligt worden. Insgesamt betrifft das in Österreich 1,3 Millionen Menschen.