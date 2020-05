Rund 40 Umweltschützer blockierten eine Tankstelle in der Wiener Straße in Graz.

© APA/HANS KLAUS TECHT

Am Dienstag gab es ein Protest-Aktion in der Shell Tankstelle in der Wiener Straße in Graz. Rund 40 Leute protestierten gegen die Öl-Wirtschaft. Die rund 40 Klima-Aktivisten haben die Tankstelle für eine gewisse Zeit am Gelände der Tankstelle eingenommen.

Die Klima-Aktivisten haben aber alle Corona Sicherheits-Regeln eingehalten. Sie haben Masken getragen und auf den Sicherheits-Abstand aufgepasst.



Aktivisten sind Menschen, die sich für ein bestimmtes Thema oder eine bestimme Sache besonders interessieren, wie zum Beispiel die Umwelt.



Auf Fahrrädern sind sie im Kreis ein paar Runden um die Zapfsäulen gefahren. Die Polizei wurde gerufen und überwachte die Situation. Die Aktivisten wurden aufgefordert die Protest-Aktion zu beenden. Die Aktivisten haben die Aktion sofort beendet und sich nicht gewehrt.

Anzeigen könnten folgen

Die Polizeibeamten haben die Ausweise der Menschen kontrolliert. Es wird sehr wahrscheinlich noch zu Anzeigen für einige der Aktivisten kommen.

Die Umwelt-Aktivisten verlangten ein „Ende des fossilen Zeitalters“. Als fossiles Zeitalter bezeichnet man das Erzeugen von Energie mit Kohle, Erdöl und Erdgas. Kohle, Erdöl und Erdgas braucht man beispielsweise für Autos, Wohnungen und Maschinen.

Umwelt-Schützer sind gegen diese Art von Energie, da sie schlecht für die Umwelt ist. Umwelt-Schützer sind für eine Energiewende, also einen Wechsel zu anderen Energien, wie das Erzeugen von Strom durch Wind- und Sonne. Das nennt man Erneuerbare Energien.