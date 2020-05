Die Waschanlagen dürfen noch nicht öffnen. Das sorgt für Ärger bei den Besitzern. Was sind die Gründe der Behörde und was die Waschanlagen-Besitzer dazu sagen.

© PixPartout - stock.adobe.com

Die Corona-Beschränkungen werden ab diesem Wochenende gelockert. Alle Geschäfte und Dienstleister wie Friseure dürfen am 1. Mai nach sieben Wochen Zwangs-Pause wieder öffnen.



Ausgenommen sind Auto-Waschanlagen bei den Tankstellen. Grund ist, dass die Selbstbedienungs-Anlagen nicht beaufsichtigt sind. Somit kann man nicht sicher sein, dass auf Hygienemaßnahmen, also das Benutzen von Einweghandschuhen und Mund-Nasen-Schutz, geachtet wird. Nur die Wasch-Straßen an Tankstellen sind offen, weil dort nur unter Aufsicht von Mitarbeitern gewaschen wird.



Damit ist Harald Pfleger, der Obmann des steirischen Fachverbandes für Tankstellen, nicht einverstanden: Denn „auch Bankomaten und andere öffentlich zugängliche Automaten sind nicht beaufsichtigt und können trotzdem benutzt werden.“

Es halten sich nicht alle Besitzer an diese Regelung. Sie nehmen ihre Anlagen trotzdem in Betrieb und riskieren Abmahnungen und Strafanzeigen. Vergangenen Samstag gab es eine Razzia kurz nach Mitternacht bei einer 24-Stunden-Waschanlage in Graz, die von der Polizei abgeriegelt wurde. Eine Razzia ist eine unangekündigte Polizei-Aktion.

Unterschiedliche Regeln

Harald Pfleger kritisiert, dass die Regelungen in Österreich nicht einheitlich sind. In vielen Bundesländern gibt es unterschiedlich starke Kontrollen. Besonders stark sollen die Kontrollen der Polizei in der Steiermark und in Teilen von Oberösterreich sein. In den anderen Bundesländern sind die Kontrollen „milder“, also nicht so streng, sagt Harald Pfleger. Der Fachgruppen-Geschäftsführer der Wirtschaftskammer Österreich, Oliver Käfer ist ähnlicher Meinung. Er kritisiert auch, dass in einigen Bundesländern die Anlagen geschlossen, in anderen Bundesländern aber offen sind. Das findet er nicht fair gegenüber den Tankstellen-Besitzern, die in mehreren Bundesländern Wasch-Straßen betreiben.

Kammer wartet auf klare Regeln

Nicht einmal die Wirtschaftskammer weiß, wie die Situation ab dem 1. Mai aussehen wird, das Ministerium hat sich noch nicht klar geäußert. Ein Ministerium ist für einen bestimmten Bereich des öffentlichen Lebens in Österreich zuständig und erarbeitet die Vorschriften, an die sich die Firmen und Menschen in Österreich halten müssen.