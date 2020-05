Facebook

Im „ZiB2“-Interview äußert sich Sebastian Kurz zur derzeitigen Lage in Österreich. Sebastian Kurz ist Bundeskanzler und Parteichef der Österreichischen Volkspartei (ÖVP). Die Umfragewerte der ÖVP sind sehr gut momentan. Gedanken über möglichen Neuwahlen weist der Bundeskanzler zurück. "Das ist absurd", sagte er, "es gibt überhaupt keinen Grund, über Neuwahlen nachzudenken oder zu spekulieren". Momentan sei nur wichtig, die Corona-Krise zu überstehen.



Vor allem im Bereich der Jobs steht Österreich vor großen Problemen. Geplant ist derzeit, dass die Menschen in Österreich, die weniger verdienen, ab 2021 weniger Steuern zahlen müssen. Ob auch das Arbeitslosengeld erhöht wird, ist noch nicht klar. Arbeitslosengeld bekommt man, wenn man seine Arbeit verloren hat. Man kann sich dann beim Arbeitsamt (AMS) melden, das den Menschen bei der Suche nach einer neuen Arbeit hilft und das Arbeitslosengeld auszahlt.



Sebastian Kurz lehnt die Erbschaftssteuer ab. Die Erbschaftssteuer ist eine Steuer, die man bezahlt, wenn man ein Haus oder Geld von einem Familienangehörigen bekommt, der gestorben ist. Die Erbschaftssteuer gibt es seit dem Jahr 2008 nicht mehr in Österreich und die ÖVP ist klar gegen ihre Wiedereinführung. Andere Parteien wie die Grünen oder die SPÖ würden die Erbschaftssteuer dagegen gerne wiedereinführen.