In St. Martin am Wöllmißberg (Bezirk Voitsberg) fand ein Züchter elf gerissen Schafe und einige verletzte Tiere. Der Landwirt vermutet, dass es ein Wolf war. Eine DNA-Probe wurde genommen.

© Markus Traussnig

Ein trauriges Bild bot sich dem Voitsberger Schafzüchter Bernhard Tasotti am vergangenen Samstag, dem 25.April, als er seine Schafherde in Kleinwömllmiß in der Gemeinde St. Martin am Wöllmißberg aufsuchte. „Ich mache zwei Mal am Tag einen Kontrollgang. In der Früh habe ich die elf toten Schafe und Lämmer entdeckt“, er.

Eine Nacht davor passierte etwas ähnliches im Bezirk Murtal. Es könnte sein, dass zwischen den beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht.

Einige seiner Tiere waren verletzt, ein paar sind wohl aus Angst geflüchtet und seither verschwunden. Tasotti ist sich sicher, dass es sich um die Tat eines Wolfes handelt.

Sofort hat der Landwirt Meldung erstattet und Beweise gesammelt. Unter anderem hat Tasotti verdächtige Fußspuren fotografiert, auch eine DNA-Probe wurde genommen und zu einem Labor geschickt. Anhand der DNA-Probe werden die Erbanlagen untersucht. Dabei wird ein kleines Stück Haar oder Haut im Labor untersucht und festgestellt, von welchem Tier das Haar oder das Hautstück stammt.

Bislang kann man noch nicht sagen, ob das ein Wolf, ein Hund oder irgendein anderes Tier war. Es wird wohl drei bis vier Wochen dauern, bis die DNA-Probe Ergebnisse liefert.