Erster Sonderzug aus Rumänien mit Pflegekräften fährt am 2. Mai.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Gina Sanders - stock.adobe.com (Erwin Wodicka - BilderBox.com)

Die Pflege und Betreuung von älteren Menschen und kranken Menschen ist ein sehr wichtiges Thema. Diese Menschen sollen auch in der Corona-Krise gut in ihrem häuslichen Umfeld unterstützt und gepflegt werden.

Aktuell brauchen in Österreich an die 33.000 Menschen rund um die Uhr Pflege zu Hause. Eine Form, die Pflege zu Hause zu ermöglichen, ist die 24-Stunden Pflege. Die 24-Stunden Pflege wird meist von Pflegerinnen aus Rumänien, Bulgarien und anderen Ländern gemacht. Viele der Pflegerinnen kommen aus Rumänien. Normalerweise wechseln sich die Pflegerinnen nach einem bestimmten Zeitraum ab, sie fahren dann wieder nach Hause und andere Pflegerinnen kommen statt ihnen.

Die Ein- und Ausreise ist jetzt aber nicht mehr möglich, da Ungarn strenge Grenzsperren aufgrund der Corona-Krise habt. Aufgrund der Kontrollen konnten die Pflegerinnen nur noch mit dem Flugzeug nach Österreich kommen.

Sonderzug fährt jede Woche

Gleichzeitig hat es bisher auch Ausreise-Beschränkungen für Arbeitskräfte aus dem medizinischen sowie sozialen Bereich aus Rumänien gegeben. Daher war es notwendig, eine Sonderlösung zu finden.

Ab Mai werden die rumänischen Pflegerinnen mit einem Sonderzug nach Österreich reisen können. Am 2. Mai startet der erste Sonderzug der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) nach Rumänien, um die Pflegerinnen zu holen. Im Zug wird es spezielle Schutzmaßnahmen geben: In einem Schlafabteil für 6 Personen dürfen nur 4 Personen sein, der Sicherheitsabstand muss eingehalten werden und es muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Der Zug von Rumänien wird ohne Zwischenstopp durch Ungarn nach Österreich fahren. Die Fahrkarten müssen nicht von den Pflegerinnen bezahlt werden, da sie gebraucht werden und sie von den österreichischen Pflegeorganisationen den Auftrag bekommen haben.

Mehr Sonderzüge bei Bedarf

Ab Mai soll der Sonderzug wöchentlich aus Rumänien nach Österreich und zurück fahren. Der Zielort in Rumänien ist die Stadt Timisoara. Es wird für die rumänischen Pflegerinnen verpflichtend sein, dass sie bei der Ankunft in Österreich einen Corona-Virus-Test machen oder sie sich für 14 Tage in Quarantäne begeben.

Sollte der Bedarf noch höher sein als gedacht, ist es möglich, dass der Zug in Zukunft bis zu dreimal die Woche fährt.