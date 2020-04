Facebook

In der Steiermark gibt es bereits 109 offizielle Corona-Todesfälle. Damit gibt es in der Steiermark die meisten Todesfälle von allen österreichischen Bundesländern.



Dieses Thema will Sandra Krautwaschl nun ansprechen. Sie ist die Obfrau des Landtagsklubs der Grünen. Die nächste Landtags-Sitzung ist am 5. Mai. Die Grünen stellen 15 dringliche Fragen an Gesundheits-Landesrätin Juliane Bogner-Strauß von der ÖVP.



Die Anzahl der Toten ist laut Landesregierung in der Steiermark deswegen so hoch, weil es in einigen Altersheimen zu Covid-19-Ausbrüchen gekommen ist. Es betraf vor allem ältere Personen mit Vorerkrankungen, also eine Risikogruppe.



Die Grünen fordern nun „genaue Daten und Ursachen für die höheren Zahlen in der Steiermark zu finden, um eine weitere Corona-Ausbreitung zu verhindern und auch für mögliche zukünftige Situationen zu lernen“. Es soll eine Liste mit infizierten Mitarbeitern und Bewohnern und mit den Todesopfern in den Heimen geben.



Wegen der momentanen Entwicklung, sagt Bogner-Strauß, dass die Besucher-Regeln in den steirischen Heimen noch nicht gelockert werden. Die Bundesregierung erlaubt eine Lockerung in nächster Zeit, doch sei der Landesrätin das Risiko noch zu groß. Sie lässt die Besuchsverbote vorerst aufrecht.