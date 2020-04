Facebook

Anstelle von Vorhängen werden Masken genäht © (c) Kleine Zeitung Helmuth Weichselbraun

In Klagenfurt gibt es eine Firma, die Menschen mit Behinderung beschäftigt. Sie heißt „ABS Service & Produktion“. Normalerweise nähen die 20 Facharbeiterinnen in der Firma Vorhänge nach Maß. Nun haben sie einen Spezial-Auftrag erhalten: Sie nähen Mund-Nasen-Schutzmasken für den medizinischen Bereich.

Erfreulicherweise konnte 2000 Quadratmeter Spezialstoff aus Kanada bestellt werden. Dieser Stoff ist besonders dicht und filtert gut. Bereits 20.000 Stück werden für das Land Tirol produziert. Die Bestellungen reißen nicht ab.



Der Betrieb ABC hat eine Besonderheit. Es ist der einzige integrative Betrieb in Kärnten. Es ist also ein Betrieb, in dem Menschen mit Behinderung gemeinsam mit Menschen ohne Behinderung arbeiten. 200 der 240 Mitarbeiter haben eine Behinderung. Um die Mitarbeiter vor einer Ansteckung zu schützen, wurden sie in Teams aufgeteilt. Sie arbeiten in Klagenfurt, Villach und Wolfsberg.