Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Judendorf-Straßengel

Am Donnerstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Judendorf-Straßengel zu einem Verkehrsunfall in eine Siedlungsstraße in Judendorf-Straßengel gerufen. Der Einsatzbefehl lautete: „Kleinbus mit Mauer kollidiert, vermutlich eingeklemmte Person.“



Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen mussten Rettung und Feuerwehr einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zwei Fahrzeuge der Feuerwehr rückten zum Einsatz aus. Dort angekommen, stellte sich heraus, dass der Transporter in der Brücke feststeckte. Der Fahrer konnte sich befreien.



Nachdem das Rote Kreuz den Mann versorgt hatte, erhob die Polizei den Unfallhergang und führte einen Alkoholtest durch. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Flüssigkeiten des Fahrzeuges binden.

Nach zwei Stunden Einsatz ist es gelungen, den stark beschädigten Kleintransporter aus der Brücke zu entfernen. Dann wurde er mit einem Abschleppdienst weggebracht.