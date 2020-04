Facebook

Drei Jugendliche und fünf weitere Personen gerieten am Dienstagabend in Streit. Sie waren in einem Haus in der Rosseggerstraße in Bruck an der Mur. Nach dem Streit setzten sich die drei Jugendlichen in ein Auto und fuhren davon.

Betrunken gefahren

Am Lenkrad saß ein betrunkener 21-Jähriger. Er fuhr gleich einmal gegen die Einbahn und über einen Gehsteig, wo er Fußgänger in Gefahr brachte. Er raste davon und stieß an einer Kreuzung mit einem anderen zusammen.



Danach flüchtete er zu Fuß. Erst nach zweieinhalb Stunden meldete sich der Bursche in Begleitung seiner Eltern bei der Polizei, die schon nach ihm suchte. Sofort wurde ein Alkoholtest gemacht mit positivem Ergebnis.

Alle Beteiligten sind verletzt

Er selbst hatte sich bei dem Unfall verletzt. Und auch die beiden Mitfahrer. Auch der Lenker des anderen Autos, mit dem er bei der Kreuzung zusammengestoßen war, wurde verletzt. Alle Beteiligten stammen aus der Gegend Bruck-Mürzzuschlag.

Viele Anzeigen

Auf den fahrerflüchtigen Lenker kommt eine ganze Reihe von Anzeigen zu.