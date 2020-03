Fast in allen Ländern auf der Welt gibt es Menschen, die an Corona erkrankt sind. Besonders dramatisch ist die Lage in Italien und Spanien.

Auch Frankreich hat mit dem Virus zu kämpfen © AP (Jean-Francois Badias)

Auf der ganzen Welt haben sich mehr als 300.000 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Zum Größenvergleich: das sind so viele Menschen wie in Graz und Graz-Umgebung leben. 13.000 Menschen starben bisher weltweit.

Strenge Beschränkungen in Italien

Italien und Spanien sind in Europa besonders betroffen. Am Sonntag sind in Italien 651 Menschen gestorben. Am Samstag waren es 793. Insgesamt sind in Italien bisher 5476 Menschen am Corona-Virus gestorben. Derzeit gibt es 46.638 Erkranke in Italien. Mehr als 7000 Menschen, die den Virus hatten, sind wieder gesund.

Damit sich nicht noch mehr Menschen anstecken, dürfen Italiener ihre Heimatgemeinde nur aus beruflichen oder dringenden gesundheitlichen Gründen verlassen.

Viele Länder sind betroffen



Russland schickte Hilfsflüge mit medizinischer Ausrüstung nach Italien. In Russland gibt es nach offiziellen Angaben 370 Corona Fälle.



In Spanien wurde die Ausgangssperre bis 11.April verlängert. Dort sind bis jetzt 1720 Menschen am Virus gestorben. 28.572 sind erkrankt.



In Deutschland gibt es Ausgangsbeschränkungen. Mehr als zwei Personen dürfen sich in den nächsten zwei Wochen nicht im öffentlichen Raum treffen. In Deutschland gibt es bisher mehr als 24.100 Erkrankte.



In Frankreich gibt es 16.018 am Virus erkrankte Menschen.

Virus trat erstmals in China auf



China meldet 39 neue Erkrankte, die aus dem Ausland eingereist sind. Dort ist das Virus erstmals bei Menschen ausgebrochen. Nach offiziellen Angaben gibt es in China innerhalb des Landes keine neuen Corona-Fälle. Auf dem chinesischen Festland sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden 3270 Menschen durch das Virus gestorben.

China hatte 81.000 Erkrankte.



In Südkorea sind am Sonntag 64 neue Fälle gemeldet worden. Insgesamt sind dort 8961 erkrankt.



In Großbritannien sollen ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen für drei Monate so wenig wie möglich das Haus verlassen.

In der Türkei sind 1000 Menschen erkrankt.

In Afrika gibt es 1000 gemeldete Fälle. Besonders betroffen sind Südafrika, Ägypten. Marokko und Algerien.

In Brasilien gibt es 1000 gemeldete Erkrankte.