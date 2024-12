Jedes Jahr wird die Ski-Saison in Schladming mit einem großen Konzert eröffnet. Dieses Jahr werden von Freitag bis Sonntag (6. bis 8. Dezember) Sting, Bryan Adams und Simply Red spielen. Für das Ski-Opening wurden knapp 26.000 Karten verkauft.

3 Große Superstars treten auf

Für das diesjährige Ski-Opening hat der Veranstalter Klaus Leutgeb 3 sehr bekannte Künstler eingeladen. Das 1. Konzert des Ski-Openings am Freitag (6. Dezember) wird der kanadische Musiker Bryan Adams spielen. Sting gibt am Samstag (7. Dezember) ein Konzert. Am Sonntag (8. Dezember) wird die Band Simply Red das Ski-Opening abschließen.

Für den Tourismus und die Wirtschaft in der Region ist das Ski-Opening sehr bedeutend. Zum Ski-Opening Schladming kommen jährlich Tausende von Besucherinnen und Besuchern.