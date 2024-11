Die bekannte Buch-Messe „Buch Wien“ wurde gestern (20. November) eröffnet. Sie findet in der Halle D der Wiener Messe statt und dauert bis 24. November. In den 4 Tagen sind mehr als 400 Aussteller aus 27 Ländern bei der Buch-Messe dabei. Die Eröffnungs-Rede hat der deutsche Philosoph Julian Nida-Rümelin gehalten. Er sprach in seiner Rede über die Bedeutung von Demokratie und Vielfalt in Europa.