Das Kunst-Projekt „Comedian“ wurde um 6,2 Millionen Dollar versteigert. Es besteht aus einer Banane, die mit Klebe-Band an die Wand geklebt wird. Das Kunst-Projekt stammt von Maurizio Cattelan. Die Versteigerung fand im Auktions-Haus Sotheby‘s in New York (USA) statt. Das Kunst-Projekt des italienischen Künstlers gilt als umstritten. Viele Menschen sind der Ansicht, dass es sich dabei nicht um Kunst handelt.