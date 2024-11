Alexander Van der Bellen hat gestern (20. November) wieder mit seiner Arbeit als Bundes-Präsident Österreichs begonnen. In seiner Funktion als Bundes-Präsident hat er gestern Gunter Mayr als neuen Finanz-Minister Österreichs angelobt. Die Rückkehr in die Hofburg hat Van der Bellen in einem Kurz-Video auf Instagram angekündigt. In der Hofburg in Wien befindet sich der Arbeitsplatz des Bundes-Präsidenten. Van der Bellen hat eine knapp 2-wöchige Pause hinter sich. Er wurde Anfang November an den Bandscheiben operiert.