Der britische Pop-Sänger Robbie Williams wird nächstes Jahr 2 Konzerte in der Nähe von Graz spielen. Am 12. Juli spielt Robbie Williams ein Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion. 5 Tage später (17. Juli) spielt er dann ein Konzert in der nord-italienischen Stadt Triest. Die Städte Wien und Triest liegen fast gleichnahe entfernt von Graz. Der Eintrittskarten-Vorverkauf startet heute um 11 Uhr. Eintritts-Karten können zum Beispiel über www.oeticket.com gekauft werden.

Robbie Williams gehört zu den bekanntesten britischen Pop-Künstlern der Welt. Er hat Lieder wie „Feel„, „Angels“ und „Love My Life“ geschrieben und wurde weltweit bekannt. Williams war in den 1990er Jahren Mitglied der britischen Musik-Band Take That.