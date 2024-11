In Graz beginnt heute (7. November) das InTakt-Festival. Das ist ein Kultur-Festival, bei dem es um inklusive Kunst geht. Zum Beispiel gibt es beim InTakt-Festival inklusive Tanz-und Theater-Aufführungen zu sehen. Inklusive Kunst bedeutet, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam künstlerische Aufführungen machen und sich ansehen.

Veranstaltungen des InTakt-Festivals 2024 finden an unterschiedlichen Orten in Graz statt. Zum Beispiel im Salon-Stolz, im Graz-Museum, im Theater am Ortwein-Platz oder im Kunst-Haus Graz. Das InTakt-Festival dauert bis 11. November.

Das InTakt-Festival wird von Lina Hölscher und Christoph Kreinbucher-Bekerle organisiert. Lina Hölscher leitet auch die Theater-Akademie von LebensGroß, bei der Menschen mit Behinderung eine 3-jährige Ausbildung im Bereich Kunst machen können.