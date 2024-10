Am 1. November wird von Gläubigen des Hinduismus in den Ländern Indien, Sri Lanka und Nepal das Diwali-Fest gefeiert. Der Hinduismus ist eine Religion mit mehr als 966 Millionen Gläubigen. In den Ländern Indien, Nepal und Sri Lanka ist der Hinduismus besonders wichtig.

Viele Menschen sind unterwegs

Das Diwali-Fest ist ein Fest, bei dem die Häuser mit Öl-Lampen geschmückt werden. Zudem wird auf den Straßen Essen angeboten. Feuerwerke sind ein wichtiger Teil des Diwali-Festes geworden. In einigen indischen Städten sind die Feuerwerke aufgrund der starken Luft-Verschmutzung allerdings heuer verboten worden. Die Zeit des Diwali-Festes ist eine Zeit, in der in Indien besonders viele Menschen unterwegs sind.