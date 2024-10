Die italienische Profi-Ski-Fahrerin Matilde Lorenzi stürzte am Montag (28. Oktober) beim Training in Süd-Tirol schwer und verunglückte dabei tödlich. Sie wurde 19 Jahre alt.

Nach dem Sturz wurde Lorenzi von ihren Trainern versorgt und danach mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Bozen geflogen. Dort verstarb sie an ihren schweren Verletzungen.

Die italienische Regierung sprach der Familie von Lorenzi ihr Mitleid aus.