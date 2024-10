Ab dem Jahr 2026 soll die berühmte österreichische Fernseh-Serie “Kommissar Rex” wieder zu sehen sein. Geplant ist eine Film-Reihe. Die Filme sollen jeweils 90 Minuten lang sein.

Viele Details sind noch nicht bekannt

Der Hund für die neue Film-Reihe steht fest, ist aber öffentlich noch nicht bekannt. Derzeit soll der Hund die Hunde-Schule absolvieren. Der neue Kommissar für die geplante Film-Reihe ist noch unbekannt.

Die Serie feiert 30-jähriges Jubiläum

“Kommissar Rex” war eine sehr beliebte Fernseh-Serie aus den 1990er und 2000er Jahren. Der 1. Kommissar vor knapp 30 Jahren wurde von Tobias Morretti gespielt. Der Schauspieler Gedeon Burkhard spielte ebenfalls für mehrere Jahre den Kommissar in der Fernseh-Serie. Der Hund in der Serie hieß “Rex”. Insgesamt wurden 18 Staffeln von “Kommissar Rex” produziert. Sie gehört zu den erfolgreichsten Fernseh-Serien in Österreich.