Bei der Verleihung der Nestroy-Preise am 24. November wird der Theaterstück-Schriftsteller und Schauspieler Felix Mitterer mit dem Preis für das Lebenswerk ausgezeichnet. Die Nestroy-Preise sind Auszeichnungen für besondere Leistungen im Bereich Theater-Schauspiel in Österreich. Die Verleihung der Nestroy-Preise wird am 24. November ab 21.05 Uhr auf ORF 3 übertragen.

Unzählige Werke stammen von Felix Mitterer

Felix Mitter ist ein 76 Jahre alter Theaterstück-Schriftsteller und Schauspieler. Er hat unzählige Opern-Stücke, Theater-Stücke und Kinder-Bücher geschrieben. Auch Film-Drehbücher hat Felix Mitterer geschrieben. Zum Beispiel die berühmte Film-Reihe „Die Piefke-Saga“ aus den 1990er Jahren.