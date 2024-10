Heute (7. Oktober 2024) vor einem Jahr hat die radikal-islamische Organisation Hamas den Staat Israel angegriffen. Daran wurde an vielen Orten in Europa erinnert. Es gab Gedenk-Veranstaltungen in vielen europäischen Städten wie Berlin, München und anderen deutschen Städten. In Wien ist für heute eine Gedenk-Veranstaltung am Ballhaus-Platz geplant.

Brutaler Angriff von Hamas

Der Angriff am 7. Oktober 2023 kam überraschend. Die Hamas griff mehrere israelische Orte an. Bei dem Angriff wurden mehr als 1.200 Menschen getötet. Die Angriffe wurden als brutal bezeichnet. Deswegen wird der Angriff auch als Massaker bezeichnet. Mehr als 250 Menschen wurden von der Hamas in den Gaza-Streifen entführt. Von den mehr als 200 Entführten konnte Israel zahlreiche Menschen retten. Knapp 100 Entführte sind noch immer nicht nach Israel zurückgekommen.

Seit Oktober 2023 führt Israel einen Krieg im Gaza-Streifen gegen die Hamas. Die Kämpfe zwischen der Hamas und Israel sind noch nicht beendet.