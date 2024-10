SK Sturm Graz hat gestern (2. Oktober) auch das 2. Spiel in der Fußball-Champions-League verloren. Die belgische Mannschaft FC Brügge gewann mit 0 zu 1 Toren. Das Spiel fand in Klagenfurt statt. Sturm Graz muss die Heim-Spiele der Fußball-Champions-League in Klagenfurt spielen. Die Merkur-Arena in Graz hat keine benötigte Zulassung bekommen.

Hohe Einnahmen

Die Fußball-Champions-League ist ein Wettbewerb, bei dem die besten europäischen Fußball-Mannschaften gegeneinander spielen. Die Mannschaften sind nicht automatisch dabei, sondern müssen sich dafür qualifizieren. Die Fußball-Champions-League findet jährlich statt. Die Mannschaften können durch ihre Teilnahme bei der Champions-League viele Millionen Euro einnehmen.