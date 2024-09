Der deutsche Schauspieler und Synchron-Sprecher Jacques Breuer ist im Alter von 67 Jahren in München gestorben. Er hat unter anderem in Serien wie „Tatort“, „Der Bulle von Tölz“, „Der Alte“ und „Ein Fall für zwei“ mitgespielt.

Breuer hat als Synchron-Sprecher gearbeitet

Als Synchron-Sprecher war Breuer ebenfalls erfolgreich. Er synchronisierte den Text der Figur Aragorn in der Film-Reihe „Herr der Ringe“. Auch in der Serie „Game of Thrones“ war seine Stimme in der Figur Stannis Baratheon zu hören. Synchron-Sprecher sind zum Beispiel dann notwendig, wenn ein Film oder eine Serie von einer Sprache in eine andere übersetzt wird. Auch bei Zeichentrick-Filmen oder Video-Spielen wird die Stimme von Synchron-Sprechern benötigt.