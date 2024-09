Der US-amerikanische Musiker Bruce Springsteen feiert heute (23. September) seinen 75. Geburtstag. Bruce Springsteen gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Rock-Musikern der USA. Seit vielen Jahrzehnten macht er Musik. Bis heute sind Lieder wie „Born in the U.S.A“ oder „Dancing in the Dark“ beliebt. Aufgrund seiner Beliebtheit hat er den Spitznamen „The Boss“.

Im Jahr 2025 wird Bruce Springsteen einige Konzerte in Europa spielen.