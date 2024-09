Die neue Champions-League-Saison startet heute (17. September). In der diesjährigen Champions-League (CL) gibt es einige Änderungen. In der CL gibt es jetzt 36 statt 24 Mannschaften. Es gibt keine Gruppen mehr wie früher.

Jede Mannschaft hat 8 Spiele. Nach den 8 Spielen wird geschaut, welche Mannschaften am meisten Punkte bekommen haben. Punkte gibt es für einen Sieg oder ein Unentschieden. Die besten 8 Mannschaften kommen direkt ins Achtel-Finale. Die Mannschaften zwischen Platz 9 und 24 spielen noch einmal gegeneinander. 8 von diesen 16 Mannschaften kommen ebenfalls ins Achtel-Finale. Die letzten 12 Mannschaften der Tabelle scheiden direkt aus. Für sie ist die Champions-League dann beendet.

Zum 1. Mal sind 2 Mannschaften aus Österreich dabei

Zum 1. Mal überhaupt spielen 2 österreichische Fußball-Mannschaften in der gleichen CL-Saison. In der Saison 2024-25 spielen Sturm Graz und der FC Salzburg in der Champions-League. Das 1. Spiel für Sturm findet am Donnerstag (19. September) gegen Stade Brest aus Frankreich statt. Der FC Salzburg spielt morgen (18. September) gegen Sparta Prag aus Tschechien.

Champions-League

Die Fußball-Champions-League ist ein Wettbewerb, bei dem die besten europäischen Fußball-Mannschaften gegeneinander spielen. Die Mannschaften sind nicht automatisch dabei, sondern müssen sich dafür qualifizieren. Die Fußball-Champions-League findet jährlich statt. Die Mannschaften können durch ihre Teilnahme bei der Champions-League viele Millionen Euro einnehmen.