In West Palm Beach im US-amerikanischen Bundes-Staat Florida hat eine Person versucht, mit einem Sturm-Gewehr ein Attentat auf Donald Trump zu schießen. Dieser befand sich in seinem Golf-Club in Florida.

Secret Service reagiert schnell

Der mutmaßliche Attentäter versteckte sich hinter einem Gebüsch und wollte Trump angreifen. Der Secret-Service reagierte schnell und konnte einen Anschlag verhindern. Der Secret-Service ist eine Behörde, die sich zum Beispiel um den Schutz von aktuellen und ehemaligen US-Präsidenten kümmert. Der Attentäter floh mit dem Auto und wurde kurz danach auf der Auto-Bahn verhaftet. Es könnte sich um einen 58-jährigen Mann handeln. Die Gründe für das versuchte Attentat auf Trump sind nicht bekannt.

2. Attentat in einem Jahr

Es ist bereits das 2. Attentat auf Donald Trump in diesem Jahr. Am 13. Juli wurde bei einer Wahl-Veranstaltung auf Trump geschossen. Er wurde damals am Ohr verletzt.

Trump ist Präsidentschafts-Kandidat für die Republikanische Partei bei den US-Präsidentschafts-Wahlen am 5. November.