Wegen der großen Dürre ist ein versunkenes Dorf in Griechenland wieder zu sehen. Von Dürre spricht man, wenn es über einen sehr langen Zeitraum nicht oder nur sehr wenig regnet. Das Dorf Kallio war in den 1970er Jahren geflutet worden, weil der Stau-See Mornos angelegt worden war. Der Stau-See Mornos ist sehr wichtig für die Wasser-Versorgung in Athen.

Wasser wird knapp

Forscherinnen und Forscher haben herausgefunden, dass der Stau-See in den letzten 2 Jahren stark geschrumpft ist. Die Dürre in einigen Teilen von Griechenland ist zu einem großen Problem geworden. Wenn es diesen Winter wieder so wenig regnet, könnte dies zum Beispiel für die Stadt Athen problematisch werden. Bereits jetzt ist es zum Beispiel verboten, das Auto mit dem Garten-Schlauch zu waschen.