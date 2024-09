In Wien wird 2025 die 1. Tram-Weltmeisterschaft (WM) stattfinden. Bei der Tram-WM zeigen Straßen-Bahn-Fahrerinnen und Straßen-Bahn-Fahrer aus aller Welt ihr Können in Wettbewerben. Zum Beispiel müssen in den Wettbewerben Geschicklichkeits-Fahrten oder Not-Bremsungen absolviert werden. Bei der WM werden 25 Mannschaften dabei sein.

Nächste Woche startet die Tram-Europameisterschaft

In Frankfurt am Main (Deutschland) startet am 14. September die Tram-Europameisterschaft (EM). Bei der EM werden Straßen-Bahn-Fahrerinnen und Straßen-Bahn-Fahrer aus Europa dabei sein.