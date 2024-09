Die Technik-Firma Nvidia hat am Dienstag (3. September) 279 Milliarden Dollar an Börsen-Wert verloren. Noch nie hat eine US-amerikanische Firma an der Börse an einem Tag mehr an Wert verloren. Was die genauen Gründe für den hohen Verlust sind, kann nur schwer gesagt werden.

Nvidia ist eine der wertvollsten Firmen der Welt

Nvidia entwickelt und produziert zum Beispiel Computer-Chips, die zum Beispiel für KI-Programme genutzt werden. KI bedeutet Künstliche Intelligenz. Nvidia gehört mit Apple und Microsoft zu den 3 wertvollsten Firmen der Welt. Der Chef von Nvidia heißt Jensen Huang.