In der Rieseneis-Höhle am Dachstein gibt es seit gestern (4. September) eine Klang-Installation des US-amerikanischen Künstlers Bill Fontana zu hören. Eine Klang-Installation ist eine Art musikalische Show mit Klängen und Geräuschen.

Die Rieseneis-Höhle am Dachstein ist eine der größten Eis-Höhlen in Österreich. Sie ist zwischen Mai und November geöffnet. Jedes Jahr wird die Eis-Höhle von vielen Menschen besucht. Die Rieseneis-Höhle am Dachstein ist etwas mehr als 30 Kilometer von Bad Ischl entfernt. Bad Ischl ist bis zum Ende des Jahres 2024 Kultur-Hauptstadt Europas.