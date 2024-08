Bei der Eröffnung der Film-Fest-Spiele in Venedig wurde die US-amerikanische Schauspielerin Sigourney Weaver mit dem Ehren-Löwen ausgezeichnet.

Sigourney Weaver arbeitet seit über 40 Jahren als Schauspielerin. Besonders bekannt wurde sie mit ihrer Rolle im Horror-Film „Alien“ im Jahr 1979. Seither hat sie in dutzenden Filmen und Serien mitgespielt. Zum Beispiel hat sie 2022 im 2. Avatar-Film „Avatar: The Way of Water“ mitgespielt.