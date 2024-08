Der österreichische Fußball-Spieler Kevin Danso wechselt vom RC Lens (Frankreich) zum AS Rom (Italien). Der italienische Verein zahlt dafür 22 Millionen Euro an den RC Lens. Noch nie hat ein Fußball-Verein so viel Geld für einen österreichischen Verteidiger gezahlt.

Kevin Danso ist 25 Jahre alt. Er spielt auch für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft.