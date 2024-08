Die Stadt Graz hat im Jahr 2023 ein Bevölkerungs-Plus von 4.270 Personen verzeichnet. Das ist mehr als sonst wo in Österreich. Für den 1. Januar 2024 waren in Graz 302.749 Menschen gemeldet.

Am stärksten österreichweit zurückgegangen ist die Bevölkerungs-Zahl 2023 in der steirischen Stadt Leoben. In der Stadt Leoben wurde im Jahr 2023 ein Minus von 731 Personen verzeichnet.