In Wien wurden Blau-Lichter und Sirenen bereits getestet. In Zukunft bekommen alle Fahrrad-Polizistinnen und Fahrrad-Polizisten ein Blau-Licht und eine Sirene. Die Fahrrad-Polizei in Graz besteht momentan aus 10 Polizistinnen und Polizisten.

Derzeit achten die Fahrrad-Polizistinnen und Fahrrad-Polizisten besonders darauf, wie sich Menschen auf E-Bikes und E-Scootern verhalten. Zum Beispiel kontrollieren sie, ob die Höchst-Geschwindigkeit von 25 km/h auf Rad-Wegen eingehalten wird. Es ist zudem verboten, auf dem Fahrrad das Telefon zu benutzen.