Der österreichische Tennis-Spieler Dominic Thiem hat eine Frei-Karte für die Teilnahme an den US-Open 2024 bekommen. Somit darf er ein letztes Mal beim wichtigen Turnier in New York mitspielen.

Dominic Thiem wird am Ende des Jahres 2024 seine Karriere als professioneller Tennis-Spieler beenden. Thiem hat 2020 als 1. Österreicher die US-Open gewonnen. Die US-Open ist eines von 4 Grand-Slam-Turnieren. Das sind die wichtigsten Turniere im Tennis-Sport.