Der bekannte französische Schauspieler Alain Delon ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Delon gehörte zu den bekanntesten Schauspielern Europas. Er war vor allem in den 1960er und 1970er Jahren erfolgreich. Alain Delon spielte in Filmen wie „Der Swimmingpool“ mit Romy Schneider und „Rocco und seine Brüder“ mit. In seinem Leben spielte er in rund 80 Filmen mit.

Über Alain Delon wurde viel gesprochen

Über Alain Delon wurde aus mehreren Gründen viel in den Medien gesprochen. Ein Grund war zum Beispiel sein Liebes-Leben. Unter anderem hatte Alain Delon mit Romy Schneider eine Liebes-Beziehung. Alain Delon wird nachgesagt, dass er in seinem Leben an illegalen Geschäften beteiligt gewesen sein soll.