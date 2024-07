Am Sonntag (28.Juli) ist der italienische Koch Roberto Linguanotto im Alter von 81 Jahren in seiner Heimat-Stadt Treviso gestorben. Linguanotto hat die italienische Nachspeise Tiramisu erfunden. Tiramisu ist eine der beliebtesten Nachspeisen weltweit.

Die Bedeutung des Wortes Tiramisu”

In den 1970er Jahren wurde das Wort Tiramisu zum 1. Mal in Linguanottos Restaurant “Le Beccherie” in Treviso verwendet. Das Wort Tiramisu bedeutet auf Deutsch “Zieh mich hoch”. Tiramisu ist auf der ganzen Welt bekannt.