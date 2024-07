Beim olympischen Tennis-Turnier ist es in der 2. Runde zum Duell zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal gekommen. Djokovic konnte das Spiel in 2 Sätzen gewinnen und kommt in die nächste Runde. Rafael Nadal ist im Einzel-Turnier der Herren ausgeschieden.

Novak Djokovic gehört zu den besten und erfolgreichsten Tennis-Spielern aller Zeiten. Sein Ziel für Olympia 2024 ist der 1. Platz. Bisher hat Djokovic noch nie den 1. Platz bei Olympia geschafft.